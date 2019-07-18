المسابقة الألمانية لرواد الأعمال في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعد نجاح مسابقتي رواد الأعمال الألمانية - السعودية الأولى العام الماضي في الرياض والمنامة (البحرين) ، دعا مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية (GESALO) مرة أخرى الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية والبحرين إلى تقديم طلباتهم للمشاكرة، هذه المرة كانت المسابقة تهدف إلى إيجاد أفضل شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة في مجال الإنترنت و ملحقاته (IoT) و كذلك في الرعاية الصحية. أقيمت الفعالية في معرض BMW في جدة في 9 يوليو بمشاركة حوالي 200 ضيف مهتم ، من رواد الأعمال المحليين والمستثمرين بالإضافة إلى متحدثين رفيعي المستوى من القطاعات المعنية.

نظم مكتب الأتصال الألماني السعودي للشئون الأقتصادية GESALO الفعالية بالتعاون مع السفارة الألمانية في الرياض والقنصلية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية في جدة و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة العربية السعودية وكذلك الغرف التجارية في الرياض وجدة والدمام. سيكون من المستحيل تنظيم حدث بهذا الحجم بدون دعم قوي من شركات مشهورة مثل ألكساندر آند بارتنر ، محمد يوسف ناغي للسيارات ، ديتاساد ، كونراد أديناور-ستيفتونغ ، لوفتهانزا ، ساب ، وسيمنز.

أكد المتحدثون مثل السيد/ ميشيل عطا الله (الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للصحة) والسيد/ ستراتيس بيليكديس (SAP DGTAL X) وفابيان بلومبرج (Konrad-Adenauer-Stiftung) على أهمية ومساءلة الشركات والمؤسسات لدعم الشركات الناشئة والأفكار المبتكرة خاصة، تمشيا مع رؤية 2030. انتهى السيد هولجر زيجلر ، القنصل العام الألماني ، في كلمته بعبارة: "معظم الشركات الكبرى كانت ذات مرة شركة ناشئة!"

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تابعت لجنة التحكيم والجمهور، الأفكار المبتكرة لعشرة من الشركات الناشئة السعودية والبحرينية باهتمام كبير. بعد عرضهم الذي استمر ثلاث دقائق لكل منهم، كان على الشركات الناشئة مقاومة الأسئلة الحرجة وإقناع هيئة المحلفين بمشروعهم.

في النهاية ، كانت المنافسة شديدة في مجال الإنترنت حيث فاز السيد/ مصطفى موسى، أخيرًا بفريقه في شركة سديم الدولية. في قطاع الرعاية الصحية ، تمكنت السيدة/ زهرة أموهانا، من إقناع لجنة التحكيم بمفهومها كمدير تنفيذي ومؤسس YouPositive

مُنح الفائزان في المسابقة برحلة الى ألمانــيا بجــولة في ميــونخ في وقت لاحق من العام الجاري "Star! up Germany Pitch Event" عبر رحلات (لوفتهانزا) التي شاركت فيها برعاية كاملة للفعالية هذا العام. مسابقة الشركات رواد الأعمال من الشركات الناشئة، قد شاركت فيها العام الماضي بألمانيا 46 شركة ناشئة من 16 دولة مثل البرازيل وفرنسا وكينيا وروسيا وكوريا الجنوبية في حملة ترويجية عبر مراكز الابتكار في ألمانيا. يمكن للشركات الناشئة عقد سلسلة من الاجتماعات و التواصل مع المستثمرين الألمان والدوليين والمؤسسات العامة والشركات وزيارة واحدة من أكبر الفعاليات المؤسسين ، Bits & Pretzels.

صرح في الختام سعادة مفوض الصناعة والتجارة الألمانية ، الأستاذ/ أوليفر أوهمس ، إلى أن مسابقة رواد الأعمال السعودية – الألمانية، قد توال للمرة الثالثة و قد تجاوزت أحداثها مفهوم السابقة ، من حيث النطاق وتميز الفائزين. كما علق أوليفر قائلاً: "نحن فخورون بالقدرة على نقل رواد الأعمال الشباب هؤلاء إلى ميونيخ ، وأنا متأكد من أنهم سوف يجذبون الكثير من الاهتمام على مثل تلك المنصة العالمية".