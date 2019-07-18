محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت أسرة أبو حيدر، بزواج الشاب "فارس بن يحيى أبو حيدر" من كريمة الدكتور محمد بن أحمد الغروي، في حفل أقيم بالرياض. شرّف الحفل جمعٌ من المسؤولين والشخصيات والأعيان وأقارب العروسين. "الخليج 365" تهنئ أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك. Advertisements 18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 09:46 AM "فارس" يدخل القفص الذهبي "فارس" يدخل القفص الذهبي احتفلت أسرة أبو حيدر، بزواج الشاب "فارس بن يحيى أبو حيدر" من كريمة الدكتور محمد بن أحمد الغروي، في حفل أقيم بالرياض. شرّف الحفل جمعٌ من المسؤولين والشخصيات والأعيان وأقارب العروسين. "الخليج 365" تهنئ أسرة العروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، وألف مبروك. الكلمات المفتاحية ، "فارس" يدخل القفص الذهبي ،

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