محمد بن مسعود - الدمام - قال: ستُحال للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة ألقى مرور منطقة تبوك، القبض على سيدة كانت قد عكست اتجاه السير أثناء قيادتها. وقال المرور السعودي عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: مرور منطقة تبوك يقبض على قائدة المركبة التي عكست اتجاه السير أثناء قيادتها، وستتم إحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. 18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 09:30 AM Advertisements قال: ستُحال للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة "مرور تبوك" يُطيح بسيدة عكست اتجاه السير أثناء قيادتها "مرور تبوك" يُطيح بسيدة عكست اتجاه السير أثناء قيادتها ألقى مرور منطقة تبوك، القبض على سيدة كانت قد عكست اتجاه السير أثناء قيادتها. وقال المرور السعودي عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس: مرور منطقة تبوك يقبض على قائدة المركبة التي عكست اتجاه السير أثناء قيادتها، وستتم إحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. الكلمات المفتاحية ، "مرور تبوك" يُطيح بسيدة عكست اتجاه السير أثناء قيادتها ،

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