، "الأرصاد": سماء غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة)، وأجزاء من شمال المملكة؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك) تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
"الأرصاد": سماء غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-18
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة)، وأجزاء من شمال المملكة؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك) تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
08:09 AM
رياح مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على 5 مناطق
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، تشمل الخط الواصل ما بين الليث وجازان، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كذلك على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة)، وأجزاء من شمال المملكة؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك) تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": سماء غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات ،
المصدر : الخليج 365
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