مصادر لـ"سبق" تكشف حقيقة إبطال قنبلة بـ"حي البلد" بجدة : غير صحيح

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

كشفت مصادر لـ"سبق" حقيقة ما تم تداوله عن إبطال قنبلة وُجدت في حقيبة بجوار أحد المصارف في شارع قابل بحي البلد في جدة.

وأوضحت المصادر أنه بعد تلقي البلاغ عن هذا الأمر، باشرت وحدة إبطال المتفجرات عملها، قبل أن يتضح أن الحقيبة فارغة ولا يوجد بها أي شيء.