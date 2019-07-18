الان تتابع سجون القصيم تطلق سراح مستفيدين ممن شملهم العفو الملكي الكريم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بريدة- الخليج 365:
أطلقت إدارة السجون بمنطقة القصيم سراح مستفيدين ممن شملهم العفو الملكي الكريم لعام 1440هـ ، خلال الفترة من 20 / 10 / 1440هـ وحتى 26 / 10 / 1440هـ ، في سجون المنطقة الثلاثة ، وهي سجن مدينة بريدة ، ومحافظتي عنيزة والرس.
ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالعفو عن نزلاء السجون لهذا العام ، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.
من جهته رفع وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي ، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة ، مؤكداً أن لجان العفو مستمرة في عملها على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام، وتحظى باهتمام ومتابعة من سمو أمير منطقة القصيم ، راجياً من الله أن تكون تلك اللفتة الأبوية الكريمة بعد لم شملهم بأسرهم فاتحة خير لمن أفرج عنه ، وبداية مرحلة جديدة في الحياة لخدمة الدين والوطن.
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