إليكم رابط الإستعلام عن صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

يرغب الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية بمعرفة مساعدة المقطوعة في وكالة الضمان الإجتماعي، وقد نوهت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية لكافة المواطنين الراغبين من أجل الإستفادة من المقطوعة، ويتم صرف المقطوعة وفقاً للعديد من الشروط التي تم تحديدها في وقت سابق، وتعتبر المقطوعة من أبرز المساعدات التي يتم تقديمها من قبل الوزارة، وذلك حرصاً من قبل الحكومة على تحسين الأوضاع المعشية والإجتماعية داخل المملكة للمواطن السعودي من أصحاب الدخل المنخفض أو الدخل المتوسط والأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجات الأسر .

المستفيدين من مساعدة المقطوعة

ضمن الفئات المستفيدة الايتام والارامل والنساء المطلقات.

الفئات المستفيدة الاسر المحدودة الدخل.

ضمن الفئات الاسر التي لديها سجناء.

الفئات المستفيدة ايضا حالات العجز المؤقت.

ضمن الفئات ايضا الاسر التي هاجر عنها العائل الخاص بها او متغيب.

تعرف على شروط إستحقاق مساعدة المقطوعة

أن يكون المتقدم قد بلغ سن 35 عاماً .

أن يمر عام على الأقل بين أخر مرة تم الحصول على المساعدة المقطوعة فيها والتقديم الحالي.

الأسر محدودة الدخل وأصحاب المعاشات، لهم الأولوية في الحصول على المساعدة المقطوعة .

الحد الأعلى لمساعدة المقطوعة هو 30 ألف ريال سعودي

يتم تحديد قيمة المقطوعة بناءا على الدخل الشهري الذي تتقاضاه الأسرة .

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

قامت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية، بتصميم موقع أو بوابة إلكترونية من أجل الإستعلام والفحص عن المقطوعة، وتعتبر المقطوعة من أبرز المساعدات المالية التي تقوم بها الحكومة السعودية للمواطنين والأسر ذات الدخل المنخفض او المتوسط أو التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية ، ويمكنك الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال البوابة الإلكترونية هـــنــا