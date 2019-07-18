نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440 | هنا رابط الاستعلام عن نتيجة الفترة الأولى عبر موقع...

تُعلَن اليوم الخميس، نتائج اختبار القدرة المعرفية للطلاب (الفترة الأولى)، من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بعدما انتهت عمليات التصحيح، حيث اعتمدت وزارة الخدمة المدنية اختبار القدرة المعرفية أحد مطالب الدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للحاصلين على الشهادات الجامعية من كلا الجنسين وذلك للمراتب (8،7،6)، مشيرة لأنه سيتم بدء تطبيق اختبار القدرة المعرفية على الجنسين بدءًا من يوم 1441/2/2 هـ الموافق ميلاديًا 2019/10/2، ويأتي ذلك حرصًا من الوزارة على تطبيق منهجية العدالة والمساواة بين جميع المتقدمين لإختبارات القدرة المعرفية من خريجي المؤسسات التعليمية الأهلية والحكومية.

نتائج اختبارات القدرة المعرفية 1440 هـ

تسهم القدرة المعرفية بشكل كبير في معرفة القدرات المعرفية الخاصة بكل فرد والتي من خلالها يدرك فهم العلاقات من حوله، بالإضافة لقدرته على إصدار الأحكام وتقييم المواقف المعيشية الصغيرة والكبيرة المختلفة، حيث يرى العلماء أن هذه القدرات تعد وسائل الفرد للتعلم والفهم والإدراك واكتساب المعرفة، بالإضافة لإنهاء تساعد الفرد على التكيف مع الظروف البيئية المختلفة.

ومن هذا المنطلق بدأت المؤسسات العامة بالمملكة العربية السعودية، بتطبيق اختبار القدرة المعرفية، والذي أصبح شرطًا للمفاضلة والقبول بين المتقدمين للوظائف من كلا الجنسين “رجال ونساء”.

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رابط “قياس” للاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية

الآن يتاح لجميع متقدمى اختبار القدرة المعرفية 1440 هـ، الاستعلام عن نتائج اختباراتهم التي خاضوها من خلال دخول رابط موقع “المركز الوطني للقياس والتقويم“، حيث يتم الاستعلام عن النتائج برقم السجل المدني أو رقم الهوية.

اختبار القدرة المعرفية

حيث يتكون الاختبار للفرد من 4 أقسام يتفرع من خلالها أربعة قدرات رئيسية هي كالتالي: