وزارة الحرس الوطني | تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء 1440 عبر جدارة رابط التقدم للوظائف

أعلنت “وزارة الحرس الوطني” ، عن وظائف جديدة للرجال والنساء لعام 1440 هـ، وسيتم فتح باب التقديم عبر نظام “جدارة” ، إبتداء من يوم الأحد من الساعة التاسعة صباحا الموافق 18 من ذو القعدة ويستمر حتي يوم الخميس الموافق 22 من ذو القعدة، وقالت الوزارة أ، عدد الوظائف الشاغرة يبلغ 144 وظيفة، منها 17 وظيفة مخصصة للنساءـ، وعدد 77 وظيفة مخصصة للرجال، والمؤهلات المطلوبة هي خريجي الدبلوم المتوسطة والمعاهد التخصصية بعد إتمام شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وخريجي الماجستير والبكالوريوس، وخريجي البرامج الإعدادية، والاولوية فى القبول للتخصصات الغير تربوية ثم التربوية، والان نتعرف على شروط وطريقة التقديم .

التخصصات المطلوبة فى وظائف وزارة الحرس الوطني

هذه هي التخصصات المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني وهي كالتالي :

خريجي الدبلومات المتخصصة والمعاهد المتخصصة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وحسب إحتياج الجهة الواردة فى دليل تصنيف الوظائف .

الحاصلين على البكالوريوس من الرجال والنساء .

الحاصلين على الدبلومات العليا .

الحاصلين على البرامج الإعدادية .

يتم القبول للتخصصات الغير تربوية ثم التربوية .

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شروط وظائف وزارة الحرس الوطني

توجد بعض الشروط الخاصة للتقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني وهي كالتالي :

يشترط التقدم وجود قرار معادلة من وزارة التعليم للرجال والنساء للحاصلين على رجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية .

ان يكون قد سبق حضور إختبارات القدرات المعرفية للجامعيين من الرجال علي مرتبتي السادسة والسابعة .

يشترط إجتياز المقابلة الشخصية، ويتم إختيار الاعلى نقاط من المتقدمين .

فى حالة إختلاف البيانات سيتم إستبعاد المرشح من الوظيفة .

الترشيح النهائي يتم بعد الانتهاء من المقابلات الشخصية ومطابقة البيانات .

خطوات التقديم لوظائف وزارة الحرس الوطني

يوجد آلية للتقديم على الوظائف المطروحة من قبل وزارة الحرس الوطني وهي كالتالي :