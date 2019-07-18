، واشنطن تقدم مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة والأمن بالخليج العربي ،

محمد بن مسعود - الدمام - الخارجية الأمريكية: الأمر يتطلب مسعى دوليًّا للتعامل مع هذا التحدي العالمي

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين سيُطلعون أعضاء من السلك الدبلوماسي في واشنطن على مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة والأمن البحري حول مضيق هرمز.

وتمرّ خُمس الإمدادات العالمية من النفط في هذه المنطقة، وتُعَد حرية الملاحة بالمضيق أمرًا ضروريًّا لاستقرار الاقتصاد العالمي.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" اليوم الخميس، قالت الوزارة في بيان: "الأمر يتطلب مسعى دوليًّا للتعامل مع هذا التحدي العالمي، وضمان مرور السفن بسلام".

وأضافت أن الإفادة سيقدّمها مسؤولون بوزارتيْ الدفاع والخارجية، ولن يُسمح لوسائل الإعلام بحضورها.

وفي 14 يوليو اختفت ناقلة النفط من على خرائط تتبع حركة السفن؛ بينما كان جهاز الإرسال والاستقبال بها مغلقًا في مضيق هرمز.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم لا يعرفون على وجه اليقين ما إذا كانت إيران قد احتجزت الناقلة أم أنها أنقذتها بعدما واجهت أعطالًا فنية كما تزعم طهران.

كانت إيران قد هددت بالرد على احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية، بعدما اتهمتها بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.

ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي الخطوة البريطانية بأنها "قرصنة".