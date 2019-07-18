«حماية البيئة» بالرياض: المباني الخضراء تقلل استهلاك الكهرباء وتخفض الحرارة

أكدت اللجنة العليا لحماية البيئة بالرياض، أن المباني الخضراء (Green building) تساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، وخفض البصمة الكربونية من خلال تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، وترشيد المياه، وتقليل كمية النفايات.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، نشرت «بيئة الرياض» إنفوجرافًا أشارت فيه إلى أن تحسين كفاءة الطاقة، يتم من خلال استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية، وتركيب عازل حراري لتقليل استخدام أجهزة التكييف.

وفي شأن ترشيد استهلاك المياه، أشارت البيئة إلى أن هذا يتحقق من خلال تركيب أجهزة ترشيد استهلاك المياه، والتوسع في الري بالتنقيط، موضحة أنه لتحسين جودة الهواء الداخلية، يتم من خلال عدم التدخين، واستخدام الدهان الصديق للبيئة.

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في شأن ذي صلة، فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقوبات وغرامات مالية، بقيمة 39 ألف ريال، على عدد من الشركات والمؤسسات الزراعية والتجارية، المخالفة لنظام البذور والتقاوي والشتلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، في عدد من مناطق المملكة.

وألزمت الوزارة الجهات المخالفة بإتلاف كميات البذور المخالفة على حسابها، من خلال مؤسسة متخصصة. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية بالوزارة الدكتور سليمان الخطيب، أن المخالفات المضبوطة بلغت 10 مخالفات، وتنوعت ما بين تداول أكياس وعبوات بذور متنوعة مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى فتح عدد من أكياس البذور وبيعها بالتجزئة دون أخذ موافقة رسمية من الجهة المختصة.

ودعا د. الخطيب جميع الشركات والمؤسسات إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية، موضحًا أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل العقوبات إتلاف البذور وإغلاق المنشأة المخالفة، ويحدد ذلك مستوى المخالفة.