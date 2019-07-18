أمازون تبيع أكثر من 175 مليون منتج خلال فترة Amazon Prime Day

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في ظل الأزمة التي تواجهها شركة أمازون وخضوعها لتحقيق من قبل هيئة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أعلنت الشركة على أنها باعت 175 مليون سلعة خلال 48 ساعة فقط؛ وهي مدة التخفيضات المتاحة لمشتركي خدمة أمازون برايم والمعروفة بـ Amazon Prime Day.

لتحقق الشركة بذلك رقماً قياسياً بكم المبيعات والإيرادات معاً في فترة قصيرة، حيث فاقت مبيعاتها خلال هذه المدة مبيعات يومي البلاك فرايدي وسايبر مونداي معاً لعام 2018 وفقاً للشركة.

وبكون الشركة لا تفصح عن رقم المدخولات بشكل صريح يصعب المقارنة الفعلية بين تخفيضات Amazon Prime Day وفقاً لعامها؛ منذ إطلاق هذا اليوم في 2015 والسنوات التي تليها؛ والذي جاء احتفالاً بمرور 20 عام على إنطلاق عملاق التجارة الإلكترونية.

لكن من جانب أخر يمكن المقارنة بينها من حيث ساعات البيع التي اقتصرت العام الماضي على 36 ساعة و100 مليون منتج تم بيعه، بينما العام الحالي استمر البيع على مدار 48 ساعة بتخفيضات كبيرة وصلت لسعر التكلفة وأقل؛ لتنجح الشركة في تحطيم رقم قياسي جديد بـ 175 مليون سلعة ومنتج تم بيعها.

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أعلى مبيعات Amazon Prime Day

فيما أوضحت الشركة ان مبيعاتها شملت كم كبير من أجهزة مساعداتها المنزلية أمازون ايكو، حيث جاء على رأس مبيعاتها العالمية ايكو دوت وFire TV مكملان مسيرتهما في تحقيق أعلى مبيعات للشركة عالمياً منذ مدة ليست بالقصيرة.

وتعقيباً على كم المبيعات الكبير قامت جيف بيزوس مالك أمازون بتوجيه شكر لجميع مشتركي خدمة أمازون برايم في جميع أنحاء العالم؛ منوهاً إلى أن الشركة باعت الملايين من الأجهزة المتوافقة والمدعومة بمساعدها الصوتي “أليكسا”.

وقالت الشركة أن عدد مشتركي خدمتها قد تجاوز 100 مليون مشترك عالمياً، كما أنها حطمت رقماً قياسياً في عدد المشتريين من الموقع في الولايات المتحدة.

مع توضيح يعض أعداد المنتجات التي قاموا بشرائها والتي شملت 100 ألف لابتوب و200 ألف تلفاز و300 ألف من سماعات الرأس بالإضافة للملايين من مقتنيات المنزل الذكي.

حيث أشارت الشركة أن إجمالي التخفيضات قد وفرت على مشتركي برايم أكثر من 1 مليار دولار في مشترياتهم خلال هذه الفترة..؛ مع الأخذ بعين الاعتبار خدمات التوصيل السريع التي توفرها أمازون عبر هذه الخدمة.

