“الأمن السيبراني” يحذر من ثغرتين في متصفح “كروم” قد تمكنان الهاكرز من الوصول لمعلومات حساسة

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أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي المستوى من ثغرتين في متصفح “جوجل كروم”. وأوضح أن شركة “جوجل” أصدرت تحديثاً لمعالجة الثغرتين اللتين تهددان أنظمة “لينكس” و”ماك” و”ويندوز”. وأفاد المركز بأن التهديدات المحتملة من الثغرتين تتمثل في استغلال المهاجمين لهما في الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة. وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى النسخة الأحدث عبر (الــرابــط) .





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