- 1/2
- 2/2
:
.
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج “قادر” التدريبي المنتهي بالتوظيف، لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من العمل.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج سيُعقد في مدينة جدة، وأن التسجيل سيكون مفتوحاً لمدة أسبوعين، عبر بوابتها الإلكترونية وهو يهدف لتطوير المهارات المهنية لذوي الإعاقة، وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
واشترطت الوزارة ألّا يقل عمر المتقدم للالتحاق بالبرنامج عن 18 عاماً، وأن يتوفر لديه تقرير طبي لتشخيص الحالة، وأن تتوافق قدراته العامة مع متطلبات الوظيفة..، وأن يجتاز فترة الملاحظة والتقييم المبدئي من قبل المختص، مبينةً أنه يفضل إرفاق الخطة التربوية الفردية إن وجدت عند التقديم.
كانت هذه تفاصيل خبر “العمل” تُطلق برنامج “قادر” التدريبي المنتهي بالتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.