“العمل” تُطلق برنامج “قادر” التدريبي المنتهي بالتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة

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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق برنامج “قادر” التدريبي المنتهي بالتوظيف، لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من العمل.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج سيُعقد في مدينة جدة، وأن التسجيل سيكون مفتوحاً لمدة أسبوعين، عبر بوابتها الإلكترونية وهو يهدف لتطوير المهارات المهنية لذوي الإعاقة، وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

واشترطت الوزارة ألّا يقل عمر المتقدم للالتحاق بالبرنامج عن 18 عاماً، وأن يتوفر لديه تقرير طبي لتشخيص الحالة، وأن تتوافق قدراته العامة مع متطلبات الوظيفة..، وأن يجتاز فترة الملاحظة والتقييم المبدئي من قبل المختص، مبينةً أنه يفضل إرفاق الخطة التربوية الفردية إن وجدت عند التقديم.



