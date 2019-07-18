:

.

دعت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الخريجين من الرجال والنساء الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة في سلم الوظائف الصحية. وبحسب التفاصيل فإن من متطلبات التقديم أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان واجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. Advertisements قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة وإنهاء فترة الامتياز المشترطة لكل المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية. أن تكون الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها تم تحديدها وفقاً لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية، مع التأكيد على أن الأولوية في الترشيح هي للمؤهلات العلمية الماجستير ثم البكالوريوس عن طريق الانتظام ومن ثم الخريجين عن طريق الانتساب مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية. وسيتم التقديم من خلال بوابة جدارة اعتباراً من 1440/11/18هـ ولمدة 5 أيام .





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.