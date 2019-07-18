الجبير يبحث مع قرقاش جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير بمكتبه في جدة، اليوم الأربعاء، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش. وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الشقيقين في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير جمال بن بكر بالخيور.

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