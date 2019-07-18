بالصور.. وزير الحج يحث الجميع على استشعار مسؤولياتهم لخدمة الحجاج

تفقد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الأربعاء، استعدادات مؤسسة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية، ضمن جولاته التفقدية للمؤسسات والقطاعات العاملة تحت مظلة الوزارة، واطلع على جاهزيتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وشاهد الوزير الخدمات التي تقدمها المؤسسة في مركز استقبال الحجاج، واستمع إلى شرح من رئيس مجلس إدارة المؤسسة عن الآلية التي يتم بموجبها استكمال وإنهاء إجراءات الحجاج.

وعقد وزير الحج والعمرة اجتماعًا، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية رامي بن صالح لبني وأعضاء مجلس الإدارة، واطلع على الخطط التشغيلية، التي أعدتها المؤسسة لموسم حج هذا العام 1440هـ .

وناقش مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الآليات التنفيذية للخطط التشغيلية، كما شاهد عرضًا مرئيًّا لجهود المؤسسة واستعداداتها المبكرة لموسم الحج.

وحث وزير الحج والعمرة الجميع باستشعار مسؤولياتهم وعظم الأمانة الموكلة إليهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، بتذليل كل السبل التي تحقق الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن.