السعودية اليوم / توقيف 14 أجنبيًا اجتازوا الحدود البرية التونسية الجزائرية بصورة غير شرعية



تونس 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

أوقفت دورية تابعة للحرس التونسي 14 أجنبيًا كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية مع الجزائر باتجاه تونس بصورة غير شرعية.

ولم يحدد بيان للداخلية التونسية جنسية الأشخاص الوافدين فيما أذنت النيابة العمومية التونسية بإيقافهم على ذمة التحقيق والقضاء.

// انتهى //

03:13ت م

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