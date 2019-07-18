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مرور العلا يضبط قائد شاحنة عكس السير
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت الإدارة العامة للمرور، ممثلة في مرور محافظة العلا، من القبض على سائق الشاحنة الذي قادها بعكس اتجاه السير.
وأوضح المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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