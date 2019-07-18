مرور العلا يضبط قائد شاحنة عكس السير

2019-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت الإدارة العامة للمرور، ممثلة في مرور محافظة العلا، من القبض على سائق الشاحنة الذي قادها بعكس اتجاه السير.

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وأوضح المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.