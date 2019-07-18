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2019-07-18 تفويج حاج عراقي تعرض لجلطة متابعات الخليج 365 - الشمالية Advertisements وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، صحة الشمالية بتفويج حاج عراقي تعرض لجلطة دماغية أثناء دخوله منفذ جديدة عرعر ضمن ضيوف الرحمن. وأوضحت صحة الحدود الشمالية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم نقل الحاج العراقي للمشاعر المقدسة بالإخلاء الطبي وتجهيز عناية فائقة للوقوف به بيوم عرفة لإتمام مناسك الحج حتى عودته إلى بلده.









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