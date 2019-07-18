برعاية الملك.. الفيصل يفتتح 6 مشاريع مائية كبرى لخدمة الحجيج

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة) برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أمس (الأربعاء) عدداً من المشاريع المائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيمة تجاوزت 3.1 مليار ريال، تزامناً مع موسم حج هذا العام 1440، بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز. وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن افتتاح المشاريع المائية الستة الكبرى التي نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة المياه الوطنية، والشركة

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أمس (الأربعاء) عدداً من المشاريع المائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيمة تجاوزت 3.1 مليار ريال، تزامناً مع موسم حج هذا العام 1440، بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز. وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن افتتاح المشاريع المائية الستة الكبرى التي نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، يعد تأكيداً على استمرار الرعاية والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع المياه وخدماته في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وقال: «لقد حرصت وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن ترتكز جميع المشاريع والخطط المائية على أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الشاملة للمياه في المملكة، سعياً للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويقدّم خدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأفاد الوزير الفضلي بأن إجمالي قيمة المشاريع المنفذة تجاوز 3.1 مليار ريال، وتصب في خدمة قاصدي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الذين تستهدفهم المملكة، حيث تخطّط لاستقبال 15 مليون حاج ومعتمر وزائر بحلول العام 2020، ونحو 30 مليوناً بحلول العام 2030 ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن هذه المشاريع تشمل تنفيذ مشروع خط نقل المياه المحلاة من محطة التحلية بالشعيبة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتكلفة إجمالية تجاوزت 875 مليون ريال، ومشروع محطة التحلية في الشعيبة المرحلة الثانية بسعة تصميمية بلغت نحو 250 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة تجاوزت 1.175.000.000 ريال، ومشاريع خدمات المياه وتشمل شبكات المياه والتوصيلات المنزلية وخزانات إستراتيجية وربط شبكات الصرف الصحي وتوصيلاتها، بتكلفة تجاوزت 600 مليون ريال في عدد من أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى مشروع وحدة التحلية في الشعيبة بنظام التبخير متعدد التأثير بتكلفة إجمالية بلغت 465 مليون ريال.

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