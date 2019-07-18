شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة لـ "الخليج 365": مشاريع جديدة للمياه بعشرات المليارات في المشاعر وغيرها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالمحسن الفضلي لـ«الخليج 365» أن قطاع المياه يحظى باهتمام كبير كبقية القطاعات، واليوم لدينا مشاريع تنفذ على الأرض فعليا بعشرات المليارات وهي تنفذ في كافة أنحاء المملكة بكفاءات سعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ونحن اليوم بصدد الحديث عن خدمة الحجاج والزوار وهذه المشاريع لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وأوضح الفضلي في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء) بعد حفلة تدشين المشاريع المائية أن هذه المشاريع تهدف إلى رفع الجاهزية وزيادة السعة المتاحة لقطاع المياه لتوفيرها، إذا ما وجد الحجاج في عرفات ومزدلفة ومنى ومكة المكرمة وتستمر موثوقيتان على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على القيام لكل مسؤولياتها نحو الحجاج والمعتمرين.

وأضاف أن أغلب هذه المشاريع صممت ونفذت بكفاءات سعودية وهذا فخر لنا ونفذ أحد هذه المشاريع من خلال القطاع الخاص وفقا لتوجهات الدولة بالتعاون والتعامل مع القطاع الخاص وإعطائها الأولوية.

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وحول دخول شركات جديدة لقطاع المياه أوضح الوزير أن هناك شركات دخلت فعليا، لافتا إلى أن هناك محطة تحلية جديدة قيد الإنشاء في رابغ وأخرى في الشقيق وقريبا ستكون هناك محطة ثالثة في رأس الخير وفي الجبيل، وهناك محطة معالجة في الطائف وفي جدة كل هذه ستكون بالتعاون مع القطاع الخاص.

وعن سرعة تنفيذ محطة الشعيبة أشار إلى أن هذه السرعة هي توفيق من الله، واليوم لدينا خطط في الوزارة تتحدث عن العرض والطلب على المياه بالمملكة ولدينا خطط استباقية وهناك خطط لتوفير المياه.

وأبان الوزير بأن الصعوبة التي تواجهنا في خدمة الحجاج تكمن في أن الطلب على المياه ليس طول السنة ولكن يستمر 3 أسابيع وهذا مكلف، وأشار وزير المياه والزراعة والبيئة إلى أن جدة تحسنت فيها المياه بشكل كبير جدا وأفضل من الأعوام الماضية، وأعتقد بأن المنصفين يعلمون بذلك التحسن ولن تعاني جدة من أي انقطاعات.