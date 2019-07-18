شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: الشعارات السياسية والمذهبية.. مرفوضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، على ضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، والتفرغ لأداء هذه الشعيرة العظيمة والابتعاد عن كل ما يمكن أن يعكر صفو الحج وسكينته.

ونوه أن الدعوة التي وجهتها المملكة لحجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.

وأشار إلى أن الحج فرصة للترابط والتلاحم ووحدة المسلمين، وليس مكانا للجدل السياسي والمذهبية والتفرقة والتحريض، مؤكدا على المعاني السامية لهذه العبادة والركن الخامس من أركان الإسلام. من جهته، شدد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط على أهمية التفرغ لأداء مناسك الحج والابتعاد عن أسباب الفرقة، مشيرًا إلى أن الحج لن يكون مكانًا لبث رسائل سلبية وأفكار متطرفة أو محرضة، وإنما سيبقى الحج نموذجاً مثالياً للإسلام الوسطي والمعتدل، ومن مظاهر تعزيز روح التآلف بين المسلمين كافة لا الفرقة والاختلاف.

وأشار إلى أهمية دعوة المملكة حجاجَ بيت الله الحرام أن يتفرغوا لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل مثل تلك التصرفات بأي حال من الأحوال وستتخذ الإجراءات اللازمة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.