الجبير ووزير خارجية فنلندا يبحثان الاهتمامات المشتركة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في جدة أمس (الأربعاء)، وزير خارجية جمهورية فنلندا رئيس دورة المجلس الأوروبي، بيكا هافستو، ومرافقه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة القرن الأفريقي أليكساندر روندوس. استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في جدة أمس (الأربعاء)، وزير خارجية جمهورية فنلندا رئيس دورة المجلس الأوروبي، بيكا هافستو، ومرافقه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي بمنطقة القرن الأفريقي أليكساندر روندوس. وناقش اللقاء القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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