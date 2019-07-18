شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «نزاهة»: نظام المنافسات يعزز الشفافية ومكافحة الفساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تأتي استمراراً لنهج القيادة الرشيدة في دعم جهود مكافحة الفساد بكافة صوره وأساليبه، ما سيعزز دور الهيئة والجهات المختصة في تنفيذ مهماتها المتعلقة بحماية المال العام والمحافظة عليه.

وبين أن النظام يأتي امتداداً للعناصر المحققة لرؤية المملكة 2030، والتي منها إيجاد بيئة تنافسية جاذبة تتسم بالشفافية والنزاهة في جميع إجراءات المشتريات والأعمال، إضافة إلى ما نص عليه النظام من إعداد لوائح لتنظيم تضارب المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام وأخرى لتنظيم سلوكيات وأخلاق القائمين على تطبيقه.

وأوضح المحيسن أن الهيئة تعمل على تطوير الأنظمة والإجراءات الحكومية وفق جانبها الوقائي من خلال رفع المقترحات والسياسات الهادفة إلى الحد من الفساد وتطبيق التعاملات الإلكترونية في المشتريات الحكومية.

وأعرب رئيس الهيئة عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما تحظى به «نزاهة» من دعم القيادة الحكيمة، الذي كان له الأثر في تعزيز عملها، ومباشرتها لاختصاصاتها، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، نحو مكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاسبة المقصرين.