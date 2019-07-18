مدينة «أبو عجرم» تستقبل 1880 حاجاً عراقياً

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) استقبلت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في منطقة الجوف أمس أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر البر من الدول المجاورة، حيث وصل 1880 حاجا من جمهورية العراق الشقيقة يمثلون باكورة طلائع حجاج البر الذين عبروا الحدود استقبلت مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم في منطقة الجوف أمس أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر البر من الدول المجاورة، حيث وصل 1880 حاجا من جمهورية العراق الشقيقة يمثلون باكورة طلائع حجاج البر الذين عبروا الحدود السعودية عبر منفذ جديدة عرعر، تحت منظومة متكاملة من الخدمات الصحية والإنسانية بدعم وإشراف من وزارة الحج والعمرة. وكان في استقبالهم محافظ دومة الجندل ناصر السهلي، ورئيس مركز أبو عجرم بدر الشمري، ورئيس بلدية أبو عجرم المهندس مشعل الحسن. وقدمت فرق الكشافة الورود للحجاج والخدمات اللازمة ومساعدتهم مع تقديم الضيافة والرعاية الصحية اللازمة وتوزيع المصاحف والكتيبات الإرشادية وتوجيههم إلى أماكن المبيت بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية الخدمية في مقدمتها إمارة منطقة الجوف، والجهات الأمنية، وبلدية أبو عجرم، وكشافة تعليم الجوف، وصحة الجوف، والجهات الخدمية التطوعية الأخرى.



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