شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج إندونيسيا الأكثر وجودا بالمدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الوسمي (مهد الذهب) كشفت المؤسسة الأهلية للأدلاء أعداد أكثر 5 جنسيات متبقية بالمدينة المنورة، حيث سجل عدد حجاج إندونيسيا الأكثر وجودا بنحو 54544 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج من الهند 34165 حاجا، وتأتي الجنسية الباكستانية ثالثا بـ29626 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج من الجنسية التركية 11505 حجاج، وتأتي الجنسية الإيرانية بعدد 8970 حاجا حتى الآن. كشفت المؤسسة الأهلية للأدلاء أعداد أكثر 5 جنسيات متبقية بالمدينة المنورة، حيث سجل عدد حجاج إندونيسيا الأكثر وجودا بنحو 54544 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج من الهند 34165 حاجا، وتأتي الجنسية الباكستانية ثالثا بـ29626 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج من الجنسية التركية 11505 حجاج، وتأتي الجنسية الإيرانية بعدد 8970 حاجا حتى الآن. وكان قدومهم عبر مركز الهجرة 810 حجاج وعن طريق المطار 29372 حاجا.



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