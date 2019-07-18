شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 388521 حاجاً.. حتى أمس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى الساعة الثامنة صباح أمس 388521 حاجا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 385430 حاجا، فيما قدم عن طريق البر 1815 حاجا، وعبر البحر 1276 حاجاً.