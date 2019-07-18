شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تسلم «العمل» مركزين لإرشاد التائهين في المسجد الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) تسلّم مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل الصواط من ممثل وزارة المالية المهندس ضيف الله الهاشمي، مركزين بالتوسعة تسلّم مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل الصواط من ممثل وزارة المالية المهندس ضيف الله الهاشمي، مركزين بالتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام للإفادة منها في إرشاد التائهين بالمسجد الحرام بدءاً من موسم حج هذا العام. من جانبه، ثمّن المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال أبو النور لمركز التنمية الاجتماعية بمكة جهوده في دعم مشروع تعظيم البلد الحرام للقيام بدوره الريادي في خدمة ضيوف الرحمن وإرشاد التائهين الذي يعد ضمن مجموعة من المناشط الخدمية التي يقدمها المشروع في المنطقة المركزية والمشاعر المقدسة لضيوف الرحمن، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الحج والعمرة وقوة أمن المسجد الحرام، وقوات الطوارئ الخاصة، ومرور العاصمة المقدسة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وذلك بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، وقد استفاد منها خلال الـ 15 عاماً الماضية أكثر من 10 ملايين مستفيد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المالية» تسلم «العمل» مركزين لإرشاد التائهين في المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.