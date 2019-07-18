شكرا لقرائتكم خبر عن مطار جازان.. حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان)

تجولت "الخليج 365" في مطار الملك عبدالله بجازان، ورصدت حركة الطيران بالمطار الذي يبعد مسافة 100 كلم عن الحدود اليمنية، حيث تسير الحياة كالمعتاد في أجواء آمنة عكس ما تروج له المليشيات الحوثية عبر أبواقهم باستهدافهم المطار. وشوهدت الرحلات الدولية والمحلية وهي تغادر بحسب الجدول المعد لها.

وخابت محاولات المليشيات الحوثية الإيرانية المتكررة في استهداف مطار جازان، التي تصاحبها الأكاذيب التي تنشرها المليشيات ويتلقفها الجهال منهم بتوقف الرحلات في تلك المطارات.

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"الخليج 365" تجولت أمس في صالتي القدوم والمغادرة بمطاري جازان وأبها ورصدت سير العمل بشكل طبيعي، وانتظام رحلات القدوم والمغادرة.

وأكد عدد من المسافرين لـ«الخليج 365» أنهم ينهون إجراءات سفرهم بشكل طبيعي، ولا تأثير لمحاولات المليشيات الحوثية الإيرانية البائسة على حركة الملاحة.

وأشاروا إلى ثقتهم الكبيرة في قدرات القوات الجوية التي أجهضت كل المحاولات الحوثية الإجرامية.