شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: إسقاط طائرة مسيرة حوثية باتجاه جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أسقطت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس (الأربعاء) طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان. أسقطت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس (الأربعاء) طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط الطائرة، وقال في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين، ما يكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه المليشيا وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي.



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