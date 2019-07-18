شكرا لقرائتكم خبر عن 500 سائقة جديدة .. يتسلمن رخصة القيادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (القصيم)

حصلت 500 متدربة بالقصيم على رخص قيادة المركبات من مرور القصيم بعد اجتيازهن التدريب بمدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، إذ خضعن لـ 11500 ساعة تدريب، منها 2900 ساعة نظريا، و7 آلاف ساعة عمليا، و600 ساعة على أجهزة المحاكاة.

وتلتحق المتدربة المجتازة الاختبار ببرنامج لمدة 6 ساعات على 3 أيام تدريب تحصل بعدها على الرخصة، فيما تلتحق غير المجتازة الاختبار ببرنامج 30 ساعة في 12 يوم تدريب للحصول على الرخصة.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمدرسة الدكتور ماجد بن فضي العنزي أنهم يعملون على زيادة الطاقة الاستيعابية، ومضاعفة أعداد المتدربات في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه تم تدريب وتأهيل ٢٠ مدربة سعودية التحقن بالمدرسة أخيراً، كما أنها الآن في طور تدريب وتأهيل دفعة جديدة من المدربات السعوديات للالتحاق بالمدرسة، مؤكدا أن المدرسة تحظى بمدربات سعوديات على كفاءة عالية.

وأضاف أن الأرقام التي تضمنها التقرير مبشرة ولله الحمد، حيث بلغت نسبة من اجتزن الاختبارات بنجاح من المرة الأولى بعد خضوعهن للتدريب أكثر من ٩٠٪ من المتدربات، وهذا يدل على كفاءة من يقمن بتدريبهن، ملمحا إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمدرسة زادت تقريبا بنسبة ٥٠٪، إذ من المتوقع حصول دفعة جديدة تزيد على ٥٠٠ متدربة على رخص قيادة في الشهرين القادمين.