السعودية | مجددا..السعودية تحذّر مواطنيها من عمليات استغلال بتركيا

شكرا لقرائتكم مجددا..السعودية تحذّر مواطنيها من عمليات استغلال بتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذرت السفارة السعودية في تركيا مواطنيها من عمليات استغلال من بعض الشركات في طرابزون.

وقالت السفارة في بيان لها: "نظراً لتعرض كثير من المواطنين لعمليات استغلال من قبل بعض الشركات المحلية لتأجير السيارات بمطار طرابزون ومركز المدينة وسحب مبالغ من البطاقات الائتمانية لإصلاح السيارات عند تعرضها لحوادث أو أعطال بسيطة ومحاولة إجبارهم على دفع مبالغ بسيطة ومحاولة إجبارهم على دفع مبالغ إضافية".

نصحت السفارة السعودية المواطنين بالآتي:

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_ الحرص على التعامل مع شركات التأجير العالمية، وتجنب استئجار سيارات من أشخاص أو مكاتب غير معتمدة.

_ ضرورة الحصول على صورة من عقد وأن يكون مكتمل البيانات ذات العلاقة، ومبلغ التأجير.

_ الحرص أن يكون عقد استئجار السيارة متضمناً مبلغ التأمين (مايسمى تأمين) عند الاتفاق على ذلك.

_ عند التعرض لحادث سير، ينصح بضرورة عدم مغادرة موقع الحادث قبل وصول الجهات الأمنية المختصة والحصول على تقرير بالحادث.

كما جددت السفارة دعوتها للمواطنين بعدم التردد في الاتصال عند الحاجة للمساعدة.