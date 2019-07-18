عروض العثيم بالسعودية وأسبوع إجازتك معنا أحلى من الخميس 15 ذو القعدة

بدأت عروض العثيم في المملكة العربية السعودية من اليوم الخميس 15 ذو القعدة الموافق 18 يوليو، حتى الأربعاء المقبل 21 من شهر ذو القعدة الموافق الثالث والعشرون من يوليو، وقد اتخذت الأسواق شعارًا لعروضها بعنوان “إجازتك معنا أحلى”، حيث يعيش المواطن السعودي وأسرته في هذه الفترة موسم الإجازات السنوية، والتي تساعدهم على الخروج للتسوق والشراء، لذلك فقد وفرت العثيم لعملاءها من السعوديين والمقيمين فرص متميزة من خلال عروضها على المنتجات المتنوعة، وبتخفيضات كبيرة وغير مسبوقة.

عروض العثيم الخميس 18 يوليو

كمنتج دائم التواجد في جميع عروض العثيم وشركات التجارة بالتجزئة، نجد دجاج ساديا المشهور بين الجميع صغار وكبار بأنه مخصص للشواء، حيث تتبيلته الرائعة وطعمه اللذيذ الشهي، هذا بجانب منتجات الوطنية والتنمية، كذلك كان من ضمن العروض اللحوم بأنواعها المختلفة والفواكه والخضروات الطازجة ومنتجات الألبان التابعة للمراعي وكيري، ويتواجد العديد من الخصومات على منتجات التجميل والمنظفات والأجهزة الألكترونية والكهربية، من هواتف ذكية وشاشات عرض وحواسيب محمولة، أيضًا الحلويات والمكسرات والأرز والمكرونة والعدس الأحمر المُحبب لدى الكثيرين.

Advertisements