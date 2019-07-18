نتائج اختبار القدرة المعرفية – رابط نتائج قياس القدرة المعرفية 1440 عبر قياس – نتائج...

نقدم لكم طلابنا وطالباتنا نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440 وذلك عبر قياس حيث من المقرر إعلان نتائج القدرة المعرفية اليوم الخميس 15 ذي القعدة 1440 وفقا لما أكده المركز الوطني للقياس حول نتائج قياس.

نرصد لكم متابعينا رابط قياس نتائج القدرة المعرفية والمخصص للإعلان نتائج القدرة المعرفية الفترة الأولى في موعدها المحدد من قبل المركز الوطني للقياس.

قياس

أعلن المركز الوطني للقياس أنه سيقوم بإعلان نتائج القدرة المعرفية الفترة الأولى اليوم الخميس 15 ذي القعدة 1440.

نتائج اختبار القدرة المعرفية

اعتمدت وزارة الخدمة المدنية اختبار القدرة المعرفية كمتطلب في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من كلا الجنسين للمراتب السادسة والسابعة والثامنة حيث البدء في تطبيق اختبار القدرة المعرفية ابتداءا من الموافق 1440/2/2 الموافق 2019/10/2.

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تعمل وزارة الخدمة المدنية على تطبيق عدد من الاختبارات المعرفية للمفاضلات الوظيفية وذلك حرصا على تطبيق مبدأ العدالة بين جميع المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية الأهلية والحكومية.

نتائج قياس القدرة المعرفية

قياس هو المنوط بإعلان النتائج الهامة ومنها نتيجة اختبار القدرة المعرفية 1440 وهو عبارة عن عدد من القدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء وإصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية.

رابط قياس نتائج القدرة المعرفية

يتم الاستعلام عن نتائج القدرة المعرفية 1440 من خلال رابط المركز الوطني للقياس من هنا