- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - تغلب فريق الأهلي على نظيره رودار فيليني السلوفيني بهدف دون رد اليوم في لقائه الودي الثاني بمعسكر الفريق الخارجي ضمن معسكره بالنمسا.
وسجل هدف الأهلي لاعبه محمد بصاص بالدقيقة 53.
وأشرك مدرب الأهلي برانكو إيفانكوفيتش جميع اللاعبين حيث بدأ بالتشكيل التالي:
محمد العويس، محمد الفتيل، محمد خبراني، يزيد البكر، علي الأسمري، سلمان المؤشر، دانييل اليكسبنس، حسين المقهوي، دي سوزا، عمر السومة وديجانيني تافاريس.
وفي بداية الشوط الثاني شارك: ياسر المسيليم، سعيد المولد، ادريلان سانتوس، حسين عبد الغني، نوح الموسى، يوسف الحربي، محمد بصاص، الفيس ساريتش، سلطان مندش، عثمان الحاج، مهند عسيري.
في ثاني ودياته .. الأهلي يكسب "فيليني السلوفيني"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-17
تغلب فريق الأهلي على نظيره رودار فيليني السلوفيني بهدف دون رد اليوم في لقائه الودي الثاني بمعسكر الفريق الخارجي ضمن معسكره بالنمسا.
وسجل هدف الأهلي لاعبه محمد بصاص بالدقيقة 53.
وأشرك مدرب الأهلي برانكو إيفانكوفيتش جميع اللاعبين حيث بدأ بالتشكيل التالي:
محمد العويس، محمد الفتيل، محمد خبراني، يزيد البكر، علي الأسمري، سلمان المؤشر، دانييل اليكسبنس، حسين المقهوي، دي سوزا، عمر السومة وديجانيني تافاريس.
وفي بداية الشوط الثاني شارك: ياسر المسيليم، سعيد المولد، ادريلان سانتوس، حسين عبد الغني، نوح الموسى، يوسف الحربي، محمد بصاص، الفيس ساريتش، سلطان مندش، عثمان الحاج، مهند عسيري.
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
11:08 PM
تغلب فريق الأهلي على نظيره رودار فيليني السلوفيني بهدف دون رد اليوم في لقائه الودي الثاني بمعسكر الفريق الخارجي ضمن معسكره بالنمسا.
وسجل هدف الأهلي لاعبه محمد بصاص بالدقيقة 53.
وأشرك مدرب الأهلي برانكو إيفانكوفيتش جميع اللاعبين حيث بدأ بالتشكيل التالي:
محمد العويس، محمد الفتيل، محمد خبراني، يزيد البكر، علي الأسمري، سلمان المؤشر، دانييل اليكسبنس، حسين المقهوي، دي سوزا، عمر السومة وديجانيني تافاريس.
وفي بداية الشوط الثاني شارك: ياسر المسيليم، سعيد المولد، ادريلان سانتوس، حسين عبد الغني، نوح الموسى، يوسف الحربي، محمد بصاص، الفيس ساريتش، سلطان مندش، عثمان الحاج، مهند عسيري.
، في ثاني ودياته .. الأهلي يكسب "فيليني السلوفيني" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر في ثاني ودياته .. الأهلي يكسب "فيليني السلوفيني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.