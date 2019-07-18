، في ثاني ودياته .. الأهلي يكسب "فيليني السلوفيني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تغلب فريق الأهلي على نظيره رودار فيليني السلوفيني بهدف دون رد اليوم في لقائه الودي الثاني بمعسكر الفريق الخارجي ضمن معسكره بالنمسا.

وسجل هدف الأهلي لاعبه محمد بصاص بالدقيقة 53.

وأشرك مدرب الأهلي برانكو إيفانكوفيتش جميع اللاعبين حيث بدأ بالتشكيل التالي:

محمد العويس، محمد الفتيل، محمد خبراني، يزيد البكر، علي الأسمري، سلمان المؤشر، دانييل اليكسبنس، حسين المقهوي، دي سوزا، عمر السومة وديجانيني تافاريس.

وفي بداية الشوط الثاني شارك: ياسر المسيليم، سعيد المولد، ادريلان سانتوس، حسين عبد الغني، نوح الموسى، يوسف الحربي، محمد بصاص، الفيس ساريتش، سلطان مندش، عثمان الحاج، مهند عسيري.