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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي ضمك الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين اليوم الأربعاء تعاقده رسمياً مع اللاعب مازن أبوشرارة حتى عام 2021 قادماً من الرائد.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر": وقع رئيس النادي صالح أبونخاع وبحضور وكيل اللاعبين زكي السند العقد الاحترافي للاعب مازن أبوشرارة لينضم بذلك إلى جملة التعاقدات التي أبرمتها الإدارة للموسم القادم في دوري المحترفين".
كان اللاعب وقع يوم أمس مخالصة مالية مع ناديه السابق الرائد.
يشار أن بدايات اللاعب صاحب الـ"28 عاماً" كانت مع نادي النهضة ومن ثم انتقل إلى القادسية في عام 2014 قبل أن ينتقل إلى الرائد في الصيف الماضي بعقد يمتد لموسمين.
مازن أبوشرارة ينضم لنادي ضمك حتى 2021صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-17
أعلن نادي ضمك الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين اليوم الأربعاء تعاقده رسمياً مع اللاعب مازن أبوشرارة حتى عام 2021 قادماً من الرائد.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر": وقع رئيس النادي صالح أبونخاع وبحضور وكيل اللاعبين زكي السند العقد الاحترافي للاعب مازن أبوشرارة لينضم بذلك إلى جملة التعاقدات التي أبرمتها الإدارة للموسم القادم في دوري المحترفين".
كان اللاعب وقع يوم أمس مخالصة مالية مع ناديه السابق الرائد.
يشار أن بدايات اللاعب صاحب الـ"28 عاماً" كانت مع نادي النهضة ومن ثم انتقل إلى القادسية في عام 2014 قبل أن ينتقل إلى الرائد في الصيف الماضي بعقد يمتد لموسمين.
17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
10:17 PM
أعلن نادي ضمك الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين اليوم الأربعاء تعاقده رسمياً مع اللاعب مازن أبوشرارة حتى عام 2021 قادماً من الرائد.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر": وقع رئيس النادي صالح أبونخاع وبحضور وكيل اللاعبين زكي السند العقد الاحترافي للاعب مازن أبوشرارة لينضم بذلك إلى جملة التعاقدات التي أبرمتها الإدارة للموسم القادم في دوري المحترفين".
كان اللاعب وقع يوم أمس مخالصة مالية مع ناديه السابق الرائد.
يشار أن بدايات اللاعب صاحب الـ"28 عاماً" كانت مع نادي النهضة ومن ثم انتقل إلى القادسية في عام 2014 قبل أن ينتقل إلى الرائد في الصيف الماضي بعقد يمتد لموسمين.
، مازن أبوشرارة ينضم لنادي ضمك حتى 2021 ،
المصدر : الخليج 365
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