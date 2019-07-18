، الموسم التاسع لمخيم الحج الأخضر.. "السباعي": تطبيقه في أكثر من 30 مخيمًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف إلى التقليل من التأثيرات البيئية والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن

كشف المشرف على مشروع مخيم الحج الأخضر رئيس قسم البحوث البيئية والصحية بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بن فيصل السباعي، أن مشروع المخيم الأخضر الذي تم تطبيقه العام الماضي في مخيمَيْن بمشعر منى سيتم تطبيقه في أكثر من 30 مخيمًا خلال حج هذا العام، بالتعاون مع المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل، وأمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للنظافة.

وتفصيلاً، قال "السباعي" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": سيتم إقامة ورشة عمل خلال الأسبوع المقبل مع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها المجلس التنسيقي لحجاج الداخل وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة الحج والعمرة والمعهد؛ وذلك لوضع الخطة التنفيذية لمشروع مخيم الحج الأخضر في أكثر من 30 مخيمًا في مشعر منى خلال حج هذا العام بحول الله.

وأضاف: تم تنفيذ وتطبيق تجارب على مشروع مخيم الحج الأخضر منذ عام ١٤٣٢هجريًّا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بينما في هذا العام سيتم البدء بتعميم المشروع على مخيمات حجاج الداخل حسب تعميم وزارة الحج والعمرة المبني على طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لما لهذا المشروع من الفائدة الكبرى في تطوير عملية إدارة النفايات الصلبة بالمشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن فوائد مخيم الحج الأخضر تكمن في ثلاث فوائد رئيسة، هي: التقليل من التأثيرات البيئية في إسكان الحجاج بمشعر منى، وتطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة، والحفاظ على سلامة الحجاج ومقدمي الخدمة.

وأكد "السباعي" أن معهد خادم الحرمين الشريفين يعتبر صاحب فكرة المشروع، ويكمن عمله في الإرشاد والتقييم، بينما يكون المجلس التنسيقي لحجاج الداخل المنفِّذ للمشروع في تلك المخيمات التي تتجاوز هذا العام 30 مخيمًا.