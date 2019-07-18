مصادر أمنية تكشف حقيقة “قنبلة جدة التاريخية”

أكدت مصادر أمنية عدم صحة ما تناقلته بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن العثور على قنبلة داخل حقيبة في «جدة التاريخية» صباح اليوم (الأربعاء). وذكرت مصادر وفقًا لـ«عكاظ» أن الجهات الأمنية تعاملت مع «حالة اشتباه» عبارة عن حقيبة ملقاة بجوار أحد محلات الصرافة، تم على إثرها استدعاء وحدة إبطال المتفجرات التي طوّقت محيط الموقع بأكثر من 100 متر كإجراء احترازي، قبل أن تباشر مهماتها في معاينة الحقيبة المشتبه بها والتي اتضح لاحقاً أنها فارغة.

وتُرجِّح الفرضيات أن الحقيبة استُخدمت لنقل الأموال بين محلات الصرافة، وهو إجراء متبع لديها، كما أنه تم العثور عليها في منطقة تعج بالأسواق والمحال التجارية التي تُعد مقصداً للمتسوقين الذين يفضلون استخدام مثل تلك الحقائب لحمل مشترياتهم. وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تناقلت عدة فيديوهات زعمت وجود قنبلة زُرعت بجوار محل صرافة، وهو ما نفته المصادر الأمنية، مؤكدة أنها حالة اشتباه اتضح عدم صحتها.