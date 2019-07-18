السفارة في تركيا تحذر المواطنين من استغلال شركات تأجير السيارات

حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في تركيا، المواطنين من عمليات استغلال من قبل بعض الشركات المحلية لتأجير السيارات بمطار طرابزون ومركز المدينة وسحب مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية لإصلاح السيارات عند تعرضها لحوادث أو أعطال بسيطة ومحاولة إجبارهم على دفع مبالغ إضافية

ونصحت السفارة المواطنين بالآتي:

الحرص على التعامل مع شركات تأجير السيارات العالمية المعروفة، وتجنب استئجار سيارات من أشخاص أو مكاتب غير معتمدة.

ضرورة الحصول على نسخة من عقد التأجير، وأن يكون مكتمل البيانات ذات العلاقة ومبلغ التأجير.

الحرص على أن يكون عقد استئجار السيارة متضمنا مبلغ التأمين الشامل (ما يسمى تأمين صفر) عند الاتفاق على ذلك.

Advertisements

عند التعرض لحادث سير، ضرورة عدم مغادرة موقع الحادث قبل وصول الجهات الأمنية المختصة والحصول على تقرير بالحادث.

وجددت السفارة دعوتها للمواطنين بعدم التردد في الاتصال عند الحاجة للمساعدة على الأرقام التالية:

00905495646655

00905496484455

00905497495555