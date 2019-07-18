«النقل» تُسلم 110 عقود للمقاولين الجدد لصيانة الطرق ورفع كفاءاتها

أكدت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، أنها سلمت 110 عقود صيانة للطرق، تُغطي 68 ألف كيلومتر في مناطق المملكة كافة، فيما أكدت الوزارة على كفاءة الأداء في تنفيذ العقود لتشمل معايير رفع مستوى الأمن والسلامة والنظافة العامة على الطرق وفقًا لأفضل الممارسات.

وعبر صفحتها الرسمية، قالت الوزارة، إنه في إطار السعي إلى رفع معدلات السلامة على الطرق البرية وفق معايير متطورة وجودة عالية، سلمت وزارة النقل 110 عقود صيانة للطرق تغطي 68 ألف كيلومتر في مناطق المملكة كافة.

وأفادت الوزارة، أنها باشرت تسليم عدد من عقود التشغيل والصيانة والنظافة للطرق التابعة لها بكافة مناطق المملكة للفترة ما بين (٢٠١٩-٢٠٢٢)، والتي أبرمت الوزارة عقودها الشهر الماضي برعاية وزير النقل الدكتور نبيل العامودي. وقد بدأت فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة بتسليم عدد من العقود البالغ عددها 110 مشروعات لعدد من المقاولين الجدد؛ للبدء في عمليات التشغيل والصيانة والنظافة على الطرق، ومن المقرر أن يتم تسليم ما تبقى من المشاريع خلال اليومين المقبلين.

ولفتت الوزارة، إلى أن إجمالي أطوال الطرق الخاضعة لعمليات التشغيل والصيانة والنظافة بلغت حوالي 68 ألف كيلومتر، تشمل طرقًا مفردة وأخرى مزدوجة وسريعة وبعض العقبات، والتي تجاوزت تكلفتها الإجمالية قيمة 4.3 مليارات ريال، فيما أكدت الوزارة أنها طورت من أدواتها في هذه العقود بصيغتها الجديدة ورفع معايير المتابعة وكفاءة الأداء في تنفيذ العقود لتشمل جوانب عدة، منها معايير تضمن رفع مستوى الأمن والسلامة والنظافة العامة على الطرق وفقًا لأفضل الممارسات، وبما يسهم في رفع معدلات السلامة .