«البلديات» تطلق الخميس مبادرة لتحسين المشهد الحضاري

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إطلاقها مبادرة لتحسين المشهد الحضري، بعنوان «لكل جدارية بصمة»، غدًا الخميس. ويُشارك الوزارة في هذه المبادرة أمانات الطائف وعسير والباحة وجازان. وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، قالت الوزارة: «تطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة لتحسين المشهد الحضري بعنوان (لكل جدارية بصمة)، غدًا الخميس عند الساعة ١٢ ظهرًا بمشاركة أمانة الطائف وعسير والباحة وجازان». وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المبادرة تسعى إلى تحسين المشهد الحضري وطمس معالم التشوه على الجدران والمباني، من خلال إبراز جهود المشاركين من الفنانين التشكيليين والمتطوعين لجذب الزوار والاستمتاع بالرسم الجرافيتي.

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