16 % هدر الموارد البشرية من الأطباء والممرضين

قدّرت دراسة أجراها أكاديميان في معهد الإدارة العامة، متوسطَ نسبة كفاءة تشغيل الموارد البشرية بجميع المناطق الصحية في المملكة بشكل عام، بـ84.2%، مشيرة إلى أن 15.8 % عدم استغلال للموارد البشرية بالمناطق الصحية من الأطباء والممرضين الاستغلال الأمثل، في وقت استخدمت 6 مناطق صحية مواردها البشرية الاستخدام الأمثل العام الماضي، وهي: جدة، عسير، بيشة، الباحة، الجوف، القريات.

جاء ذلك، في دراسة بعنوان «في التوازن بين أداء المورد البشري وعملية توطين الوظائف «السعودة»، دراسة حالة: عملية توطين الأطباء والممرضين في المناطق الصحية بالمملكة العربية السعودية»، أعدها كل من أستاذ الإدارة المساعد بمعهد الإدارة العامة الدكتور علي سعيد القرني، وأستاذ الإحصاء المساعد بالمعهد طارق حسن محمد الأمين، في ديسمبر 2018، ونشرت في الدورية المختصة للمعهد.

كفاءة التشغيل الإداري ببعض المناطق والمحافظات

الرياض

90.6 %

جازان

99.9 %

نجران

%95.7

مكة المكرمة

93.4 %

القصيم

94.7 %

الطائف

99.1 %

الشرقية

89.6 %

الأحساء

99.2 %

الحدود الشمالية

99.6 %

القنفذة

78.5 %

تبوك

99.7 %

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المدينة المنورة

97.9 %

حائل

98.5 %

كفاءة التشغيل

بيّنت الدراسة أن «فائض الأطباء عام 2016 بلغ 4653 طبيبا، وبلغ فائض الممرضين 15408 ممرضين، ونظرا لأن متوسط كفاءة التشغيل في المنشآت الصحية وفقا لنموذج BCC-I بنحو 85.2 %، فإن 14.8 % نسبة العوامل الإدارية التي تؤثر في كفاءة التشغيل، وإذا اعتمدنا متوسط كفاءة التشغيل وفقا لنموذج SE وهي 98.8 %، فإن 1.2 % نسبة وجود عوامل بيئية تؤثر في كفاءة التشغيل، وهي عوامل خارجة عن نطاق إدارات المستشفيات مثل: الواسطة في التعيين أو قلة الأمراض بالمنطقة أو كثافة السكان، وغيرها.

استخدام الموارد

خلصت الدراسة إلى أن «جدة، عسير، بيشة، الباحة، الجوف، القريات» استخدمت مواردها من الأطباء، والممرضين الاستخدام الأمثل عام 2016، وذلك بحصول كل منها على الواحد الصحيح أي 100 %، وبذلك تصبح أفضل المناطق الصحية من حيث الكفاءة التشغيلية، وفقا للمقارنات المرجعية مع المناطق الأخرى، وعليه، فقد تم استبعاد تلك المناطق في المرحلة الأولي من عملية التوطين.

نسب متفاوتة

أوضحت النتائج أن «بقية المناطق البالغ عددها 14 منطقة، تفاوتت فيها كفاءة التشغيل وفقا لنموذج (CCR-I)؛ لتراوح من 54.2 % في منطقة الحدود الشمالية إلى 94.8 % في منطقة القصيم».

وجاءت كفاءة التشغيل الإداري لمنطقة القنفذة بنسبة 78.5 %، والمنطقة الشرقية 89.6 %، والرياض 90.6 %، ومكة المكرمة 93.4 %، والقصيم

94.7 %، ونجران 95.7 %، والمدينة المنورة 97.9 %، وحائل 98.5 %، والطائف 99.1%، والأحساء 99.2 %، والحدود الشمالية 99.6 %، وتبوك 99.7 %، وجازان 99.9 %. أما بقية المناطق، فكفاءة التشغيل البيئي وفقاً للمقارنات المرجعية داخل المناطق الصحية تساوى 100 %، أي لا توجد بها أسباب بيئية تعوق استغلال مواردها من الأطباء والممرضين.

فائض الأطباء

ذكرت الدراسة أن «فائض الأطباء في جميع المناطق خلال 2016 بلغ 4653 طبيبا، أي أن المتاح من الأطباء لعملية التوطين وفقا لكفاءة التشغيل بجميع مناطق المملكة يمثل 15 %، في حين أن المتاح من الممرضين لعملية التوطين وفقاً لكفاءة التشغيل في جميع مناطق المملكة 15408 ممرضين بنسبة

19.4 % من غير أن تتأثر الخدمات الطبية بمستشفيات المناطق الصحية المختلفة.

نسبة التوازن

أوضحت نتائج الدراسة، أن نسبة التوازن في توطين وظائف الأطباء والممرضين بمستشفيات وزارة الصحة، حسب المناطق الصحية،

94.6 %، و88.1 % على التوالي، أي بوجود انحراف عن التوازن بنسبة 5.36 % لدى الأطباء و11.92 % لدى الممرضين. وأضافت، أن «نسبة التوازن المتوقع في التوطين يقدر بنحو 92.90 % عام 2017، و93.85 % عام 2018، و 96.88% عام 2019، و100 % عام 2020، وفقاً للاستخدام الأمثل لموردي الأطباء والممرضين».

القريات

6 مناطق صحية استخدمت مواردها البشرية الاستخدام الأمثل

جدة

عسير

بيشة

الباحة