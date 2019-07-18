18 ألف حافلة لنقل 1.7 مليون حاج

يدشن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، اليوم الخميس، مركز معلومات النقل، ويطلع على الخطة التشغيلية للنقابة العامة للسيارات لحج هذا العام، وذلك خلال الزيارة التي سيقوم بها ميدانياً لموقع النقابة، بحضور رئيس النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحربي وأعضاء مجلس الإدارة.

الريادة والتميز

اطلعت «دوت الخليج» على الخطة التشغيلية للنقابة العامة للسيارات التي ترتكز رؤية النقابة العامة للسيارات فيها إلى الريادة والتميز في نقل ضيوف الرحمن بكفاءة وإتقان، وتمتاز برسالة تقديم خدمات نقل منظمة ومتنوعة لضيوف الرحمن وفق أحدث وسائل النقل المتاحة، بحيث الالتزام بأعلى شروط الأمن والسلامة للحجاج والبيئة مع الحفاظ على العمل بروح الفريق الواحد.

حل المشاكل

تهدف النقابة العامة للسيارات إلى نقل أكثر من 1741000 حاج بين مدن الحج، وكذلك للمشاعر المقدسة، وتوفير عدة أنظمة وأساليب للنقل تتناسب مع احتياجات وإمكانيات الحاج الكريم، واستخدام التقنية الحديثة في معظم العمليات لإنجاز المهام المطلوبة بسرعة وكفاءة، والاستعداد التام للتدخل الفوري لحل المشاكل الميدانية التي قد تواجه الحافلات في رحلاتها، وإتاحة الفرصة لأبناء دوت الخليج لخدمة ضيوف الرحمن «كل حسب قدراته وتخصصه».

شركاء النجاح

تتعاون النقابة العامة للسيارات لتحقيق الأهداف المذكورة سابقا، وشركات ومؤسسات نقل الحجاج، مع العديد من الجهات ذات العلاقة الذين يعتبرون شركاء في النجاح، وهم: وزارة الحج والعمرة المشرفة على تنفيذ الخطة، إمارة منطقة مكة المكرمة، إمارة منطقة المدينة المنورة، وزارة النقل والأمن العام، وزارة الصحة والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، مؤسسات الطوافة بمكة المكرمة، مؤسسة الإدلاء بالمدينة المنورة، مكتب الوكلاء الموحد، مكتب الزمازمة الموحد، الخطوط الجوية العربية السعودية، وزارة الإعلام، هيئة الأرصاد وحماية البيئة، هيئة الهلال الأحمر السعودي.

تنفيذ الخطة

بدأ تنفيذ الخطة التشغيلية مع بداية أعمال موسم الحج اعتبارًا من يوم 15 شوال 1440 وينتهي بانتهاء أعمال موسم الحج يوم 15 محرم 1441. أما بالنسبة للنطاق المكاني، فيشمل أولا: منافذ القدوم والمغادرة، وهي: (مطار الملك عبدالعزيز بجدة - مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة - ميناء جدة الإسلامي). وثانيا: مدن الحج، وهي: (مكة المكرمة - المدينة المنورة - جدة ) والطرق الرابطة بينهم. وثالثا: المشاعر المقدسة (عرفات - مزدلفة - منى).

وتتكون محتويات خطة النقابة العامة للسيارات من خلال الإشراف الميداني، وذلك من خلال القوى العاملة والآليات المرابطة بمراكز المساندة لطريق مكة المكرمة - جدة ومكة المكرمة - المدينة المنورة والمدينة المنورة - مكة المكرمة بعدد 16 مركزا، و98 شخصاً عاملاً، والآليات التي تتوزع في الحافلات 283، والورش 189، والأوناش 42.

النقل بين المدن

تقوم النقابة العامة للسيارات بعملية النقل بين مدن الحج من خلال نظام السرا والعقود الخاصة بين المدن والتشغيل الموحد من منافذ الوصول والفرادى، وتقوم بعملية النقل لرحلة المشاعر المقدسة عبر نظام الرد الواحد ونظام الردين والنقل الترددي وترددية القطار.

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وتقوم إدارة الإشراف الميداني بالنقابة العامة للسيارات بدور مهم ومفصلي في تنفيذ الخطة التشغيلية للنقابة العامة للسيارات وشركات النقل التابعة لها، حيث يقع على عاتقها مسؤولية التجهيزات الميدانية سواء بشرية أو آلية (حافلات، ورش، أوناش، دوريات)، وكذلك مراقبة التشغيل والتدخل في الوقت المناسب وحسب معايير الأداء المستهدفة. كما تباشر الدوريات الميدانية في مكة المكرمة عدة دوريات ميدانية لمتابعة عمليات التشغيل الميداني للحافلات داخل مكة المكرمة، وتتواصل فيما بينها وغرفة العمليات المركزية بشبكة اتصالات حديثة ومجهزة بالمعدات والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة سواءً من موظفي النقابة الأكفاء أو العاملين الموسميين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، وكذلك تشارك شركات نقل الحجاج بالعديد من الحافلات والورش والأوناش «كل حسب نسبته» لتجهيز مراكز المساندة بين مدن الحج.

مراكز المساندة

تجهز النقابة العامة للسيارات مراكز مساندة الحافلات، المنتشرة على الطرق السريعة بين مدن الحج، بالتجهيزات المكتبية اللازمة لها، كذلك تشرف على توفير الآليات من حافلات وورش وأوناش من شركات نقل الحجاج «كل حسب نسبته المقررة عليه» حسب عدد الحافلات في أسطول كل شركة، أيضًا الإشراف التام على الكوادر البشرية وتعينها، إذا كانت تلك الكوادر من موظفي المراكز وأيضًا تقوم النقابة بالإشراف على السائقين والفنيين التابعين لشركات النقل.

الخدمات الإلكترونية

تُقدم النقابة العامة للسيارات خدمات إلكترونية وذلك من خلال نظام ضيف، وهو عبارة عن منصة متكاملة، تضم جميع الجهات والأعمال الخاصة بأعمال النقل لحجاج الخارج حسب توجيهات معالي وزير الحج والعمرة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 تم إنشاء نظام ضيف، ويتمثل دور ضيف بإدارة إعمال النقل في الحج من لحظة تسجيل البيانات الرئيسية (الحافلات وشركات النقل) وحتى لحظة عودة الحافلات إلى مقرها وانتهاء أعمال الحج، ويقدم ضيف 6 خدمات واقعية مع توقع دخول 9 خدمات إضافية أخرى.

خدمات النقل

أوضح رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي أن الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1440 تقدم خدمات النقل بين مدن الحج والمشاعر المقدسة لأكثر من 1741000 حاج، وذلك من خلال 35 شركة نقل قائمة حالياً، إضافة إلى ما يقارب الـ15 شركة نقل جديدة متوقع انضمامها إلى أسطول شركات نقل الحجاج، ليصبح الإجمالي 50 شركة نقل توفر 18724 حافلة بمقاعد 984187 مقعدا تتنوع في أساليب وأنظمة نقلها تلبيةً لرغبات واحتياجات ضيوف الرحمن.

200 شركة تخدم 230 ألف حاج

أكمل المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1440.

وقال رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن فالح الحقباني، إن «200 مؤسسة وشركة تقدم خدماتها لحوالي 230 ألف حاج من حجاج الداخل من مواطنين ومقيمين».