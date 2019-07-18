3.1 مليارات لمشاريع مائية في مكة والمشاعر المقدسة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أمس، عدداً من المشاريع المائية في مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة، بقيمة تجاوزت 3.1 مليارات ريال.

3.1 مليارات ريال

قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي إن «إجمالي قيمة المشاريع المنفذة تجاوزت 3.1 مليارات ريال، وتصب في خدمة قاصدي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الذين تستهدفهم المملكة، حيث تخطّط لاستقبال 15 مليون حاج ومعتمر وزائر بحلول عام 2020، ونحو 30 مليوناً بحلول العام 2030 ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030»، مشيرا إلى أن المشاريع المائية نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة المياه الوطنية والشركة السعودية لشراكات المياه.

وأكد حرص وزارته على أن ترتكز جميع المشاريع والخطط المائية على أهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الشاملة للمياه، سعيا للوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها.

رفع الجاهزية

أفاد الفضلي أن «هذه المشاريع تهدف إلى رفع الجاهزية لزيادة السعة المتاحة لقطاع المياه، وتوفير الخدمات لحجاج بيت الله والزوار في موسم الحج، كما تمثل تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على القيام بكل مسؤولياتها نحو الحجاج والمعتمرين»، مشيرا إلى أن غالبية المشاريع صُممت ونُفذت بكفاءات سعودية، وأحدها نُفذ مع القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجهات الحكومة بالتعامل مع القطاع الخاص وإعطائه الأولوية.

صعوبة تواجه الوزارة

بين وزير البيئة والمياه والزراعة أن «الصعوبة التي تواجه وزارته عند خدمة الحجاج أو الزوار تتمثل في أن الطلب ليس على مدار العام، وهذا مكلف للغاية من خلال توفير طاقات إضافية لفترة محددة»، مضيفاً أن هناك محطة جديدة قيد الإنشاء في رابغ وأخرى في الشقيق وقريباً في رأس الخير والجبيل إضافة إلى محطتي المعالجة في الطائف وجدة، مؤكدا أن كل هذه المشاريع ستكون بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح أن «هذه المشاريع التي تتم بالتزامن مع موسم الحج للعام الحالي 1440 ستعطي مردوداً إيجابياً لتوفير كافة الاحتياجات، إذ ستضخ كميات إضافية للاستهلاك الموسمي بنحو 400 ألف متر مكعب، يستفيد منها الحجاج في فترة أقصاها 15 يوماً خلال وجودهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج».

مشروعات مختلفة

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يذكر أن مشروع شركة الشعيبة لتنمية المياه بالتعاون مع القطاع الخاص «الشركة السعودية لشراكات المياه» يقع على ساحل البحر الأحمر بمنطقة الشعيبة، ويعمل بتقنية التناضح العكسي بطاقة إنتاجية تبلغ 250.000 متر مكعب في اليوم، وهو أحد أسرع المشاريع تنفيذاً في العالم بواقع 21 شهراً.

ونفذت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مشروع خط لنقل المياه المحلاة بسعة 577.3 ألف متر مكعب يومياً من محطة الشعيبة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع ترقية نظام النقل إلى خزانات قويزة بجدة، ومضاعفة السعة إلى 620 ألف متر مكعب يومياً بإجمالي 875 مليون ريال، ومشروع وحدة تحلية بالشعيبة بتقنية التبخير بسعة 91.2 ألف متر مكعب يومياً بتكلفة 465 مليون ريال.

ونفذت شركة المياه الوطنية مشروع الخزانات الإستراتيجية والمقدرة بنحو 4 خزانات بسعة 560 ألف م3، بتكلفة 182 مليون ريال، ويأتي مشروع الخزن بالشهداء بمكة لمواكبة زيادة الطلب على المياه في المسجد الحرام، فيما تضمنت المشاريع شبكات المياه في العاصمة المقدسة التي يستفيد منها 87.400 نسمة بتكلفة 126 مليون ريال، ونفذت بأطوال شبكات بلغت 150 كم، إضافة إلى مشاريع شبكات الصرف الصحي في العاصمة المقدسة التي يستفيد منها 267 ألف نسمة.

المشاريع المائية:

ـ مشروع خط نقل المياه المحلاة من محطة التحلية بالشعيبة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتكلفة 875 مليون ريال.

ـ مشروع محطة التحلية في الشعيبة «المرحلة الثانية» بسعة 250 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة 1.175 مليار ريال.

ـ مشاريع خدمات المياه «شبكات المياه والتوصيلات المنزلية، وخزانات إستراتيجية وربط شبكات الصرف الصحي» في أحياء مكة المكرمة والمشاعر بتكلفة 600 مليون ريال.

ـ مشروع وحدة التحلية في الشعيبة بنظام التبخير متعدد التأثير بتكلفة إجمالية بلغت 465 مليون ريال.