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إمارة مكة تستعرض خطة الغذاء والدواء بالحج

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة في جدة، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، حيث تم استعراض خطط ومشاريع وزارة التعليم في منطقة مكة المكرمة والهادفة إلى تطوير العملية التربوية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

كما استقبل الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي.

وقدم الجضعي نبذةً عن أعمال الهيئة بالمنطقة ومنها تقليل نسبة المبيدات بالأغذية، ومضاعفة أعمال الرقابة والتفتيش خلال النصف الأول لهذا العام مقارنةً بمنتصف العام الماضي والتي شملت منشآت الأغذية والأدوية والأجهزة، والمنتجات الطبية بمنطقة مكة المكرمة، كما قدم شرحاً عن خطة الهيئة لموسم حج هذا العام.


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