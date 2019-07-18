فهد بن سلطان يتابع أنشطة جامعة تبوك

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان في مكتبه بالإمارة أمس، مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله مفرح الذيابي. وأطلع الذيابي أمير المنطقة على تقرير القبول بجامعة تبوك للعام الجامعي القادم، وكذلك التخصصات الجديدة التي تم بدء القبول فيها هذا العام في المركز الرئيسي وفروع الجامعة في محافظات المنطقة، حيث شملت للطالبات العلاج الطبيعي وتقنية المعلومات والتصاميم، إضافة إلى برامج الدبلوم الخاصة بالرسم بالحاسب وتصميم صفحات الويب ونظم المعلومات الإدارية للطلاب والطالبات.

وأثنى الأمير فهد بن سلطان على الجهود المبذولة من قبل إدارة الجامعة، مؤكداً أن قطاع التعليم في المملكة يحظى بدعم كبير واهتمام ومتابعة من قبلِ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين.

من جهته، قدم الذيابي شكره لأمير تبوك لدعمه ومتابعته المستمرة لمسيرة الجامعة.