فهد بن سلطان يتابع أنشطة جامعة تبوك

وأثنى الأمير فهد بن سلطان على الجهود المبذولة من قبل إدارة الجامعة، مؤكداً أن قطاع التعليم في المملكة يحظى بدعم كبير واهتمام ومتابعة من قبلِ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين.
من جهته، قدم الذيابي شكره لأمير تبوك لدعمه ومتابعته المستمرة لمسيرة الجامعة.
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