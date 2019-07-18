استقبال 750 عراقيا بماء زمزم

وشهد حفل الاستقبال في مقر إقامتهم بمكة المكرمة، حضور عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع حجاج شمال الجزيرة العربية المطوف فؤاد بشارة، وعضوة مجلس الإدارة المطوفة الدكتورة حنان عنقاوي، والمعاون التنفيذي المسؤول عن حجاج العراق المطوف أيمن بانة.
وأوضح عضو مجلس الإدارة، المشرف على قطاع شمال الجزيرة العربية المطوف فؤاد بشارة، أن القطاع أكمل كل تجهيزاته لاستقبال ما يقارب 52 ألف حاج عراقي من أصل 380 ألف حاج عربي.
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