أمير القصيم يستعرض مبادرة طبيب السعادة

كما استقبل قائدة فريق «همم» التطوعي، منى الحربي، وعضوات الفريق، اللاتي قدمن للسلام عليه، والتعريف بأهداف الفريق وعرض منجزاته وخططه المستقبلية، لتكون مدينة بريدة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشاد الأمير فيصل بن مشعل، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، لتعزيز العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، مثمنا الأعمال الخيّرة التي تقوم بها فتيات دوت الخليج، لتنمية العمل التطوعي وتعزيز حضوره، مثنيا على مبادرة «طبيب السعادة»، ومبادرة أن تكون مدينة بريدة صديقة لذوي الإعاقة، مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تأتي ضمن العطاء الخيري والإنساني لخدمة المجتمع، داعيا الله العلي القدير أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يبارك في الجهود المبذولة لعمل الخير.
حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم، المشرف العام على رابطة التطوع بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمدير العام للشؤون الصحية بالقصيم مطلق الخمعلي، وأمين رابطة التطوع سفيان الربيش.
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