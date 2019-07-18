تثمين استضافة 200 حاج من نيوزيلندا

ثمّنت منظمة التعاون الإسلامي، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز، باستضافة 200 حاج وحاجة لأداء فريضة حج هذا العام، من أسر وذوي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 51 شخصا، وإصابة العشرات.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، «إن هذا التوجيه الكريم يعطي دلالة واضحة على التضامن الإسلامي، ووقوف الدول الأعضاء في المنظمة -وعلى رأسها المملكة، دولة المقر، ورئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية- مع الأقليات المسلمة في جميع دول العالم، والحرص على متابعة شؤونهم ودعم قضاياهم».

وجدد الأمين العام التأكيد على موقف المنظمة الرافض للإرهاب، أيّا كان مصدره ودوافعه، لافتا معاليه إلى أن الحادثة الإجرامية البشعة في نيوزيلندا، والتي استهدفت المسلمين أثبتت للعالم أجمع أن الإرهاب لا دين ولا جنسية، وأن الجميع معرّض له، وأنه لا بد من تعاون الدول لتجريم العداء للأديان، مثمنا الجهود الشجاعة والصارمة التي اتخذتها الحكومة النيوزيلندية في هذا المجال.